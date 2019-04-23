Фонды Казанского Кремля пополнятся конфискованными на таможне иконами и монетами

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 24 апреля, музею-заповеднику «Казанский Кремль» в торжественной обстановке передадут культурные ценности, задержанные на таможне. Всего фонды пополнят десять уникальных экспонатов, обращенных в доход государства, сообщает пресс-служба музея.

Решение передать предметы в дар музею было принято Министерством культуры РФ и Управлением Министерства культуры РФ по Приволжскому федеральному округу.

Среди экспонатов – икона с изображением святых мучеников Улиты и ее сына Кирика, созданная в России в конце XVII или начале XVIII века, Коран, изданный в Казани в начале XX века, рукописная книга на старотатарском языке «О пользе молитв» конца XVIII века, швейная машинка фабрики «Зингер» начала XX века.

Также посетители смогут увидеть книгу Ф. Кенига «Руководство к частной хирургии для врачей и учащихся» 1896 года, медную монету Российской империи достоинством 5 копеек 1793 года, самовар начала XX века с маркировкой на крышке – «Паровая самоварная фабрика Торгово-Промышленного Товарищества Меера Иосифовича Слюзберга в г. Тула», книгу «Молитва Масуди» 1906-1907 годов издания и другие предметы.

Все культурные ценности были обнаружены сотрудниками Татарстанской, Оренбургской и Самарской таможен при незаконном перемещении через границу России, проведенная экспертиза установила их культурную ценность.

«Предметы хорошо сохранились, и они обогатят экспозиции музея», – отмечает пресс-служба учреждения.

Это уже третий случай пополнения фондов музея-заповедника «Казанский Кремль» таким образом. В 2015 году собрание музея пополнилось 12 культурными ценностями – крестом-распятием, штык-ножом и десятью стеклянными изделиями.

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