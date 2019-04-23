Москвича-закладчика поймали в поселке под Набережными Челнами с крупной партией наркотиков

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). 27-летнего москвича-закладчика поймали полицейские в поселке под Набережными Челнами с крупной партией наркотиков. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В результате реализации оперативной информации сотрудники отдела наркоконтроля УМВД России по Набережным Челнам, в поселке Сидоровка задержали 27-летнего жителя Москвы. Сотрудники полиции установили, что мужчина работал закладчиком в одном из нелегальных интернет-магазинов», – уточнил в пресс-службе ведомства.

Полицейские обнаружили пять тайников в районе реки Мелекеска, из которых изъяли порядка 250 г гашиша. Также при осмотре автомобиля подозреваемого под капотом нашли свыше 80 г марихуаны и более 390 г гашиша. Так, в общей сложности стражи порядка изъяли у наркокурьера 719,5 г наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». На время следствия мужчина будет находиться в СИЗО.



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