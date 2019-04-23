Татар-информ

23 апреля 2019, 10:28

Экономика и финансы

Братья Метшины возглавили свежий рейтинг медиаэффективности госслужащих РТ

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Экономика и финансы

Братья Метшины возглавили свежий рейтинг медиаэффективности госслужащих РТ

Татарстанские чиновники стали более открытыми для населения за счет использования соцсетей, отмечают исследователи.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Айдар и Ильсур Метшины заняли первые две строчки свежего рейтинга медиаэффективности руководителей министерств и ведомств, а также глав районов и городов Татарстана. Обновленные данные за I квартал 2019 года опубликовал «Промрейтинг».

На вершину свежего списка поднялся глава Нижнекамского района Айдар Метшин. По сравнению с IV кварталом прошлого года (когда выходил предыдущий рейтинг), показатели его медиа-эффективности выросли почти в три раза – с 1,3 тыс. до 3,1 тыс. пунктов.

Строчкой ниже расположился мэр Казани Ильсур Метшин с показателем 2,3 тыс. пунктов. Тройку лидеров замкнул руководитель республиканского МЧС Рафис Хабибуллин с 1,5 тыс. пунктов.

По словам авторов исследования, в основе рейтинга лежит способность чиновников взаимодействовать с людьми в интернет-пространстве, в том числе и в нестандартных и напряженных ситуациях.

«Исследование фиксирует зарождающуюся в кабинетах республиканской власти тенденцию к увеличению взаимодействия управленцев с людьми в социальных сетях и мессенджерах. Отмечается некоторый рост количества случаев применения чиновниками нестандартных PR-ходов, в том числе в удаленных от Казани районах», – говорится в комментарии к опубликованному списку. 

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