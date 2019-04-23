Татар-информ

23 апреля 2019, 10:11

Происшествия

В Бугульме осудили алиментщика, который за 4 года задолжал около полумиллиона рублей

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Происшествия

В Бугульме осудили алиментщика, который за 4 года задолжал около полумиллиона рублей

Суд назначил 32-летнему мужчине наказание в виде 4 месяцев исправительных работ.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В Бугульме осудили 32-летнего алиментщика, который за 4 года задолжал около полумиллиона рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«Установлено, что с 2012 года по решению мирового суда подсудимый обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части заработной платы или иного дохода. Однако в период с сентября 2015 года по февраль 2019 года мужчина уклонился от уплаты алиментов», – уточнила Олеся Соколова.

При этом мужчина не оказывал никакой материальной помощи ребенку. За это время долг по алиментам составил 490 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и назначил наказание в виде 4 месяцев исправительных работ. Кроме того, нерадивый отец должен будет отдавать 5 % заработка в доход государства.
 

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