На Зеленодольском заводе имени Горького заложат очередной катер типа «Грачонок»

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 24 апреля, на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького заложат десятый по счету противодиверсионный катер проекта 21980 («Грачонок»). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Этот тип катеров был разработан нижегородским КБ «Вымпел». Он предназначен для охраны водных районов российских военно-морских баз.

Катера оснащаются современными радиоэлектронными приборами (в частности, гидроакустической станцией обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Анапа») и предназначенным для обнаружения подводных объектов поисково-обследовательским комплексом «Кальмар», а также водолазным снаряжением, включая барокамеру.

Вооружение «Грачат» включает пулемет КПВТ калибра 14,5 мм, противодиверсионный гранатометный комплекс, ручной двуствольный противодиверсионный гранатомет и четыре переносных зенитных ракетных комплекса «Игла-1».

Стандартное водоизмещение катера равняется 139 тоннам, максимальная скорость составляет 23 узла, а дальность плавания – 200 миль.

Катера специального назначения проекта 21980 строятся на Зеленодольском заводе имени Горького с 2008 года. В общей сложности уже девять «Грачат» переданы ВМФ России.

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