Группа «Руки вверх!» даст большой концерт в «Татнефть Арене» в рамках тура «22»

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В казанской «Татнефть Арене» 27 апреля популярная российская поп-группа «Руки вверх!» даст большой концерт, сообщают организаторы шоу.

Концерты всенародно любимой группы всегда проходят с аншлагом. Музыканты «Руки Вверх!» прошли путь от провинциальных дискотек до ревущих стадионов, завоевав любовь миллионов россиян. А альбомы группы обрели заслуженный статус платиновых.

На концерте в «Татнефть Арене» поклонники услышат композиции из новой программы, а также неизменные хиты, увидят уникальные световые и видеоинсталляции. Кроме того, в шоу примут участие специальные звездные гости.

Детям до четырех лет вход бесплатный. В спорных ситуациях родителей могут попросить показать свидетельство о рождении.

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