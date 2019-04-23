В Татарстане запустили благотворительную акцию по сбору макулатуры для лечения тигренка Луны

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане запустили благотворительную акцию по сбору макулатуры в помощь тигренку Луне, которому требуется операция на глаза. Соответствующая информация размещена на сайте «Карта инициатив РТ».

Автором идеи стало молодежное экологическое движение «Будет чисто».

«Каждый сданный лист бумаги, прочитанная газета или коробка из-под обуви могут помочь тигрёнку обрести зрение!» — говорится в сообщении.

Казанцы могут принести макулатуру в пункт приема (штаб молодежного движения) с 10 утра и до 6 вечера по адресу: ул. Габдуллы Тукая, № 58, оф. 308.

В Нижнекамске также организован пункт приема по адресу: ул. Школьный бульвар, № 7/2. Сбор будет проводиться с 23 по 28 апреля с 10 утра и до 7 вечера, сообщается на сайте Нижнекамского района. Телефон для связи: 8 987 238 07 83.

Вырученные от сбора макулатуры деньги пойдут в фонд «Зарождение» Казанского зооботсада на лечение и реабилитацию детеныша тигра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пятимесячной Луне, изъятой у наркоторговцев в Набережных Челнах, предстоит операция в Москве.

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