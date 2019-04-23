Татар-информ

23 апреля 2019, 08:43

Происшествия

В Татарстане будут судить экс-чиновника, который по липовым справкам присвоил земельные участки

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Происшествия

В Татарстане будут судить экс-чиновника, который по липовым справкам присвоил земельные участки

В общей сложности ущерб от действий 65-летнего экс-главы одного из сельских поселений в Лаишевском районе составил 2 млн рублей.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане будут судить 65-летнего экс-чиновника, который по липовым справкам присвоил земельные участки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«По версии следствия, в 2008-2009 годах 65-летний бывший глава одного из сельских поселений Лаишевского района, используя свое служебное положение, изготовил фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у него и троих знакомых в собственности земельных участков в селе Именьково. В дальнейшем на основании фиктивных решений были зарегистрированы права собственности на указанные земельные участки», – уточнила Олеся Соколова.

Ущерб от действий экс-чиновника составил 2 млн рублей.

Мужчине предъявлены обвинения сразу по трем статьям – «Превышение должностных полномочий», «Служебный подлог» и «Мошенничество». Во время следствия на земельные участки был наложен арест. Уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд для рассмотрения по существу.
 

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