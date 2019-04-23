На набережной озера Кабан пройдет флешмоб по пропаганде ЗОЖ

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 24 апреля, в 11.30 на набережной озера Кабан состоится флешмоб, призванный заинтересовать и повысить приверженность населения к здоровому образу жизни, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Гости смогут принять участие в образовательной программе по основным правилам ЗОЖ. Также организаторы проведут мастер-класс по скандинавской ходьбе, научат танцам с элементами лечебной физкультуры и измерят уровень холестерина и артериального давления у присутствующих.

В заключение участники пройдут дистанцию здоровья «Шаги долголетия». Организуют мероприятие Городская поликлиника № 7, кафедры «Госпитальной терапии» и «Неврологии и реабилитации» КГМА, фонд «Зенгер Тасма».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.