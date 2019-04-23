В сквере Казани пройдет посвященное памяти ликвидаторов чернобыльской аварии шествие

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). 26 апреля в сквере, расположенном на пересечении проспектов Фатиха Амирхана и Хусаина Ямашева, пройдет шествие, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Мероприятие посвящено памяти участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, которые героически исполнили свой долг. В Комитете по делам детей и молодежи сообщили, что митинг планируется начать в 11 часов утра.

26 апреля по всей стране вспоминают ликвидаторов последствий чернобыльской аварии, а в 2003-м ООН провозгласила это число Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске состоится митинг с участием ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

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