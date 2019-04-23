Российские врачи первыми в мире одновременно пересадили печень и легкие ребенку

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Врачи Национального медицинского исследовательского центра им. академика Шумакова первыми в мире провели одновременную пересадку печени и легких девятилетнему ребенку, который был болен муковисцидозом, сообщает «Интерфакс».

«Это первая успешная трансплантация фактически трех органов, потому что легких два у нас, ребенку», — рассказал журналистам директор учреждения Сергей Готье, проводивший операцию.

Отмечается, что такие операции в мире выполняют крайне редко, а случаи успешной трансплантации детям подобного возраста нескольких органов в медицинской литературе практически не встречается.

Пациент успешно пережил операцию — она состоялась 2 февраля, прошел реабилитацию и теперь готов к выписке.

Муковисцидоз — наследственная болезнь, в ходе протекания она поражает несколько органов: легкие, печень, поджелудочную железу, кишечник.

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