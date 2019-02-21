Минниханов проведет заcедание Совбеза РТ и встретится с послом Казахстана в России

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведёт ряд заседаний, в том числе Совета безопасности РТ, которое будет посвящено работе антитеррористической и антинаркотической комиссий. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Одним из первых мероприятий в рабочем графике Президента РТ сегодня станет заседание Инвестиционного совета республики. Сразу после этого Рустам Минниханов планирует выехать в Кукморский район Татарстана, где запланировано проведение выездного заседания Совета безопасности РТ. Как уточнила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, на заседании планируется рассмотреть два вопроса.

«Первый вопрос связан с работой антитеррористической комиссии Республики Татарстан. Руководитель Совбеза РТ Рафаиль Гильманов выступит с докладом о том, как ведется работа и какие стоят задачи в этом направлении. Второй основной доклад сделает вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, который расскажет о работе антинаркотической комиссий РТ», – сказала Лилия Галимова.

Во второй половине дня Президент РТ планирует провести переговоры с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в России Имангали Тасмагамбетовым. Одной из тем обсуждения станет развитие торгово-экономических отношений между Татарстаном и Казахстаном.

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