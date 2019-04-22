Татар-информ

23 апреля 2019, 01:29

Общество

Заинский социальный проект Baby Fitness попал в финал форума «Наш Татарстан»

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Общество

Заинский социальный проект Baby Fitness попал в финал форума «Наш Татарстан»

Фото: zainsk-inform.ru

По проекту Baby fitness планируется проводить занятия по фитнесу для мам с детьми на открытом воздухе.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Жительницы Заинска Татьяна Тимофеева и Татьяна Быстрова представили социальный проект Baby Fitness на очном этапе республиканского молодежного форума «Наш Татарстан». Эксперты площадки «Территория спорта» поддержали заинскую инициативу, а также предложили помощь в реализации проекта, передает «Заинск-информ».

По проекту Baby fitness планируется проводить занятия по фитнесу для мам с детьми на открытом воздухе.



Авторы проекта отметили, что мамы после рождения детей всегда озабочены тем, как привести свою фигуру в порядок. По проекту мамы смогут совмещать прогулки с малышами и заниматься спортом, при этом не задумываясь, с кем же оставить детей.

«Совместное занятие спортом – дополнительная возможность для общения мамы и ребенка. На это направлен наш проект. Мы хотим создать комфортные условия для этого и привлечь данную категорию людей нашего города», – отмечают авторы проекта.

 

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