Участники «Тукай марафоны» пробежали от Арска до Кырлая 24 км в честь 133-летия поэта

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В Арске состоялись ежегодные соревнования «Тукай марафоны», посвященные 133-летию великого поэта Габдуллы Тукая, сообщает пресс-служба Арского района.



Бегуны стартовали на Центральной площади города. Дистанция данного забега составляет 24 км до села Новый Кырлай, где жил и вырос татарский поэт.



Всего в этот день вышли на старт 150 участников из Арского, Балтасинского, Атнинского, Сабинского районов, города Казани и республики Марий-эл. Всем участником выдали стартовые номера.



Победителями в возрастной категории 16 лет стали Андрей Зубарев из Балтасинского района и Камиля Сулейманова из Сабинского района, в категории 17-29 лет победили Ярослав Бякин (КЮИ МВД) и Диана Боговеева (КЮИ МВД). Самыми быстрыми в возрастной категории 30-39 лет оказались Сергей Семенов (КЮИ МВД) и Диляра Сабирзянова (Нижнекамск). Свыше 40 лет лучшими стали Ильяс Шиабутдинов (Сабинский район) и Гузель Абдуллина из Арского района.

Победителей наградили грамотами.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.