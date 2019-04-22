Участники «Тукай марафоны» пробежали от Арска до Кырлая 24 км в честь 133-летия поэта

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В Арске состоялись ежегодные соревнования «Тукай марафоны», посвященные 133-летию великого поэта Габдуллы Тукая, сообщает пресс-служба Арского района.
Бегуны стартовали на Центральной площади города. Дистанция данного забега составляет 24 км до села Новый Кырлай, где жил и вырос татарский поэт.
Всего в этот день вышли на старт 150 участников из Арского, Балтасинского, Атнинского, Сабинского районов, города Казани и республики Марий-эл. Всем участником выдали стартовые номера.
Победителями в возрастной категории 16 лет стали Андрей Зубарев из Балтасинского района и Камиля Сулейманова из Сабинского района, в категории 17-29 лет победили Ярослав Бякин (КЮИ МВД) и Диана Боговеева (КЮИ МВД). Самыми быстрыми в возрастной категории 30-39 лет оказались Сергей Семенов (КЮИ МВД) и Диляра Сабирзянова (Нижнекамск). Свыше 40 лет лучшими стали Ильяс Шиабутдинов (Сабинский район) и Гузель Абдуллина из Арского района.
Победителей наградили грамотами.