На запуск детского сельского туризма в Нижнекамске направят 150 тысяч рублей

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Активисты из Нижнекамска выиграли 150 тысяч рублей на запуск проекта по сельскому туризму. Деньги планируют потратить на экскурсии для сирот из детского дома, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Ришат Сагитов, Чулпан Миннебаева и Чулпан Сагитова получили грант на Республиканском форуме сельской молодежи. Проект нижнекамской команды включает восьмичасовой вояж в сельскую местность.





Планируется, что утром дети от восьми до 17 лет будут выезжать в Нижнекамский район. В селах Красная Кадка, Верхние Челны, а также Трудовом и Шереметьевке они ознакомятся с производством молока: понаблюдают за дойкой коров, кормлением животных. Далее дети отправятся в частную сыроварню «Минлебай» (Борок), где специалисты проведут для них мастер-класс по изготовлению сыра. Экскурсия предполагает обед и вручение сувениров и сертификатов.



Первыми экскурсию опробуют 23 ребенка из детского дома – выезд состоится 23 мая. После в сельскую жизнь окунутся группы детей из летних лагерей. А с сентября планируется открыть запись на экскурсии для всех желающих.

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