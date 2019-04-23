В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о Международной акции «Мин татарча сойлэшэм»

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 23 апреля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная Международной акции «Мин татарча сойлэшэм».

В мероприятии примут участие специалист по работе с молодежью исполнительного комитета Всемирного конгресса татар, организатор квеста «Татар-дозор» Зухра Вильданова, представитель татарской Википедии Тимерхан Шайхутдинов, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Радиф Кашапов, организатор акции «Мин татарча сойлэшэм» в Набережных Челнах Гузель Ахметгараева, активист форума, учитель татарского языка и литературы Рашат Якупов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

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