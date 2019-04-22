Совет работающей молодежи убрал территорию Набережночелнинского дома-интерната для престарелых

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В рамках общегородского субботника Совет работающей молодежи убрался на территории Набережночелнинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба молодежного центра «Заман».

На этот раз 50 молодых специалистов Управления Пенсионного фонда, Литейного завода, Завода двигателей, Центра занятости населения, филиала Набережночелнинских тепловых сетей, Нижнекамской ГЭС, школы №88 и другие убрали мусор, старую листву с территории дома-интерната.

«Ребята подметали, белили деревья, красили бордюры и вазоны, окапывали деревья», – отмечает источник.

Параллельно активисты Союза пенсионеров России провели для жителей дома-интерната мастер-класс по созданию открыток к Пасхе и 1 Мая.

Молодежь приехала в интернат не с пустыми руками. Ребята привезли для постояльцев пироги к чаю, шоколад и мороженое.

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