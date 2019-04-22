Татар-информ

23 апреля 2019, 03:48

Общество

В Нижнекамске стремительно растет количество частных детских садов

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Общество

В Нижнекамске стремительно растет количество частных детских садов

В Управлении дошкольного образования отметили, что острой нехватки мест в дошкольных учреждениях в Нижнекамске нет.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске большими темпами растет количество частных детских садов, так как высокая рождаемость стимулирует спрос на этот вид услуг, передает «НТР».

По словам начальника Управления дошкольного образования по Нижнекамскому району Светланы Андриановой, в настоящее время в городе открыты 22 частных учреждения, которые выполняют функции детского сада. Еще два года назад их было всего 11. Однако не у всех детсадов есть необходимые лицензии, а работает здесь персонал без соответствующего профильного образования.

Для осуществления ухода и присмотра за детьми достаточно открыть свое ИП, вовремя оплачивать налоги и страховые взносы, поэтому частные сады в Нижнекамске носят названия центров развития (полного и неполного дня), беби-клубов, развивающих групп.

«Качество предоставляемых услуг здесь под вопросом. Из общего количества – из 22 садиков – лишь в 3-4 в порядке: дети находятся под присмотром, с ними играют, занимаются их развитием, воспитатели имеют педагогическое образование, медкнижки, все оборудовано по всем требованиям и нормам СанПиНа», – отмечает источник.

В Управлении дошкольного образования отметили, что острой нехватки мест в дошкольных учреждениях в Нижнекамске нет. По данным на конец марта, 81,3 % всех детей от одного года до семи лет в Нижнекамском районе охвачено дошкольным образованием. Всего в садики города и района ходят 18,5 тыс. детей.

В 2019 году 800 малышей от 2,5 до 3-х лет и 500 детей с годовалого возраста придут в свои группы. Будут открыты сразу два детских сада в 49-м и в 35-м микрорайонах. В каждое из них будет принято по 260 детей. Очередь на запись открылась уже в апреле, и на сегодняшний день в эти учреждения записались по 300 детей.

Также по федеральной программе в 2020 году планируется построить еще два дошкольных учреждения в микрорайонах № 34 и 35А и один в 2021 году в 29-м микрорайоне.

 

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