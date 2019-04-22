Юные сабинские музыканты возглавили пьедестал почета всероссийского конкурса

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В Казани состоялся всероссийский фестиваль-конкурс «Ритмы весны», на котором вокалисты, музыканты и педагоги из Сабинского района завоевали высшие места на пьедестале почета, сообщает пресс-служба района.



Конкурс собрал юных талантов со всей России. В творческом соревновании участвовали коллективы и солисты, как любительские, так и профессиональные по номинациям: инструментальное исполнительство, вокальное исполнительство, хоровое пение, хореография, цирковое искусство, театр мод, художественное слово.



Между собой соревновались дети из детских садов, школ искусств, музыкальных школ, домов культуры, дворцов детского и юношеского творчества, студий.





Участники из Сабинской ДШИ имени Хуснуллы и Аллагияр Валиуллиных были удостоены лауреатов первой степени в номинации «Вокальное исполнительство». Вокалистка Залина Рахимуллина также стала лауреатом первой степени в этой категории. В номинации «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) первенство одержала Найля Билалова.



Победители и призеры были награждены дипломами и кубками фестиваля. Преподаватель Харрасова Лилия Альбертовна была награждена кубком и дипломом «Лучший преподаватель».



Другой район Татарстана – Мамадышский – представили юные вокалисты Баграм Бикиев и Мадина Русулова. В борьбе за победу Баграм стал обладателем диплома лауреата второй степени, Мадина удостоилась диплома лауреата третьей степени. Оба участника занимаются под наставничеством Гузель Мустафиной.



В состав экспертного жюри вошли известные личности Татарстана: член Российской Академии голоса Юлия Дычек, обладатель гранта «Лучший педагог дополнительного образования Республики Татарстан» Резеда Сулейманова, лауреат всероссийских и международных конкурсов Елена Захарова.

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