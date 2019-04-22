Жительница Заинска выиграла грант на развитие мотивации у молодежи к сельскому бизнесу

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Жительница Заинска Екатерина Бикмеева выиграла 50 тыс. рублей в рамках грантового конкурса «Социальное проектирование на селе» на форуме сельской молодежи «Поддержка инициатив сельской молодежи – основа территориального развития сельских территорий РТ», передает «Заинск-информ».



Заинка выступила с проектом «Путь к профессии» в номинации «Профориентация и самоопределение». Ее работа направлена на повышение престижа рабочих профессий у молодежи района.





Девушка рассказала, что планирует формировать у школьников мотивацию к поступлению в аграрные вузы с целью, чтобы потом молодежь возвращалась в село. Для этого, согласно условиям проекта, необходимо создать группу из будущих выпускников 9 – 11-х классов. В программу войдут мастер-классы, на которых участники научатся разрабатывать идеи бизнес-фермерства, узнают, как получать помощь на развитие своего дела, разберутся в вопросе предоставления субсидий для развития сельского хозяйства.



Также участники переймут опыт у успешных предпринимателей района в сфере сельского хозяйства не только Заинского, но и Нижнекамского района. По окончании курса выпускники представят свои проекты и бизнес-планы на районном форуме «О важном!», где получат поддержку в виде субсидий или заключат договор на бесплатное образование в аграрном вузе республики.



Идею заинской активистки поддержали эксперты республиканского конкурса. Теперь ей предстоит реализовать свой проект «Путь к профессии».

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