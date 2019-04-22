В Нижнекамске провели мусульманскую версию «Модного приговора»

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В духовно-реабилитационном центре «Ихлас» города Нижнекамска состоялась встреча с челнинскими представителями магазина мусульманской одежды, которые представили свою новую весенне-летнюю коллекцию, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Мероприятие собрало около ста мусульманок, которые ждали этой встречи, а такую возможность им предоставила городская соборная мечеть и общественная организация «Женщины Нижнекамска».

От имени руководителя этой общественной организации Эльвиры Долотказиной с приветственным словом выступила Лейсан Бикмухаметова, отметив, что для женщины во всем времена значимыми остаются ее внешний вид, одежда, поведение.





На вечере работала книжная выставка «В одежде – лицо нации», а представитель соборной мечети Алсу Гараева провела тематическую викторину.



Основную часть вечера провели хозяйки магазина «Хабиби» Лейсан Галиахметова и Гузель Хайрутдинова. Лейсан ханум рассказала посетителям о предлагаемой в магазине одежде, пошиве, качестве тканей. Коллекцию же продемонстрировали девушки нижнекамской модельной студии «Шармэль» под руководством Гульназ Ситдиковой.





Одним из ярких моментов вечера стал новый образ Эльвиры ханум, которая стала участником местного аналога «Модного приговора». Публика осталась в восторге от ее преображения.

Эльвира Сагитова работает заведующей детским садом №14 – в жизни она небезразлична к мероприятиям национально-культурной направленности. Представители же «Хабиби» решили подарить этот наряд участнице.



Над образами девушек-моделей и других участниц работали профессиональные визажисты творческой студии Елены Казаковой «Лето».





Все участники, которые участвовали в организации и проведении праздника, были награждены благодарственными письмами имам-хатиба нижнекамской соборной мечети Салиха хазрата Ибрагимова.

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