Муниципальные служащие Татарстана пройдут стажировку в Минсельхозпроде республики

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Муниципальные служащие республики пройдут стажировку в Минсельхозпроде РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Во Дворце земледельцев заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Олег Земсков и специалисты ведомства встретились с муниципальными служащими, прибывшими на стажировку. Земсков, приветствуя гостей, сообщил, что подобное мероприятие в министерстве проводится впервые.

22-23 апреля стажировку в Минсельхозпроде республики пройдут замруководителя исполкома Мензелинского района Айгуль Гатина и начальник отдела экономики исполкома Дрожжановского района Ильдар Ракипов.

Им, по словам замминистра, будет оказана вся необходимая помощь для наиболее полного изучения опыта Минсельхозпрода РТ по оформлению и экспертизе пакетов документов на получение финансовой поддержки. Стажеры смогут изучить внедренную в министерстве систему подачи документов на государственные субсидии сельхозпроизводителям по принципу «одного окна».

Программа стажировки, рассчитанная на два дня, предусматривает обучение муниципальных служащих в структурных подразделениях министерства путем детализации пакета документов для получения государственной поддержки и подробного знакомства с соответствующей нормативно-правовой базой.

Минсельхозпрод РТ является стажировочной площадкой для профессионального роста государственных служащих в рамках курсов повышения квалификации по теме «Оформление и экспертиза пакета документов на получение финансовой поддержки», отметили в пресс-службе ведомства.

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