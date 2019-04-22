Татар-информ

22 апреля 2019, 21:10

Культура

Зрителям презентовали авторские картины в формате вопрос-ответ на «Весне казанского кино»

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Культура

Зрителям презентовали авторские картины в формате вопрос-ответ на «Весне казанского кино»

Кино-фьюжн в КДК им. В. И. Ленина презентовали создатели фильмов и творческие группы.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Киновечер «Весна казанского кино» состоялся в кинозале КДК им. В.И. Ленина. Организаторами мероприятия выступила дирекция «Время кино».

Открыли киновечер трейлеры интерактивных фильмов «Отель Лейк» и «Разоблаченные» и короткометражный интерактивный фильм с рейтингом 18+ «D.A.N.» по мотивам автобоев на выживание, который снимали в Казани.

Вечер продолжился показом короткометражной военной драмы Александра Ширманова «На рассвете в конце июня». Действие происходит в 1941 году в 4 утра.

После презентации короткометражки на сцену вышли создатели и актеры фильма. Зрители, которых собралось в зале около 150, тепло приняли картину и оживленно задавали свои вопросы создателям.

«Эта история далась нелегко. Мы снимали два года. Место съемок — остров в Тетюшах. Съемочная группа туда добиралась на катере, лодках», — поделился деталями съемок Ширманов.

Герои фильма — полковник НКВД Нелидов и группа детей во главе с маленьким взрослым — Марселем. Дети также пришли сегодня на кинопоказ. Они поблагодарили режиссера и рассказали, как во время последних съемочных дней их разбудили рано утром на съемки зря — камера сломалась и съемки не состоялись.

«Я люблю такие фильмы, потому что при просмотре ты ассоциируешь себя с героями. Война коснулась многих семей — мой прадед тоже воевал. Можно сказать, я пришла именно ради этого фильма», — поделилась впечатлением после просмотра Ляйсан Лутфуллина.

Кино-фьюжн продолжился презентацией двух татарстанских полных метров — «Кахексия» и «Не называй меня Вася». По сюжету психологического триллера «Кахексия», группа студентов-историков оказывается без еды в закрытом помещении. Сняла картину казанский режиссер Алина Галимуллина.

«Тягостный эффект от нашего кино усиливается, так как мы затрагиваем тему голода в Поволжье 1921 года. Есть сцена, в которой герои играют в игру „Верю не верю“ историческими фактами о голоде. Герои воспринимают это несерьезно, а затем они переосмысливают свои взгляды», — рассказала Галимуллина.

Татарстанские проекты были отмечены специальными призами от членов экспертного совета III Питчинга дебютантов в Казани. Они также вошли в шорт-лист XII Московского питчинга дебютантов.

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