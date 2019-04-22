Из двух ячеек банка в Казани похитили свыше 70 млн рублей

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Из двух банковских ячеек «Камского коммерческого банка» неизвестные похитили свыше 70 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Как стало известно агентству, кражи произошли в разное время и из банковских ячеек, принадлежащих разным людям. В общей сложности добычей злоумышленников стали более 70 млн рублей.

ИА «Татар-информ» обратилось с вопросом в пресс-службе УМВД России по Казани, где прокомментировали ситуацию. «По факту хищения денежных средств в одном из сберегательных учреждений города Казани следственными органами возбуждены уголовные дела по статье "Кража в особо крупном размере". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия», – рассказали в пресс-службе управления.



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