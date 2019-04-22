Школьники Казани признаны победителями Всероссийской олимпиады по искусству

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Школьники Казани стали победителями Всероссийской олимпиады по искусству (МХК), сообщает Минобрнауки РТ.

«По итогам проведенных конкурсных процедур победителями олимпиады стали девятиклассница Елизавета Майданова и одиннадцатиклассница Ралина Кунафина из школы № 39 Казани», – говорится в сообщении министерства.

Учащиеся из Казани и Набережных Челнов, Сармановского и Бугульминского районов республики признаны призерами олимпиады.

Всего в конкурсных состязаниях приняли участие 177 школьников из 55 регионов России. Татарстан представили семь участников.

Олимпиада по искусству проходила в два тура. В первом этапе учащиеся выполняли тестовые задания, а во втором – задания творческой направленности.

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