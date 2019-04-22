Первым заместителем министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). На должность первого заместителя министра здравоохранения РТ назначили Альмира Абашева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Альмир Абашев родился 6 декабря 1975 года в Казани. В1998 году окончил Казанский медицинский университет по специальности «лечебное дело».
2000 — 2002 гг. — заведующий отделением, врач-невролог Республиканского клинического вертеброневрологического центра.
2002 — 2003 гг. — главный врач Республиканского детского туберкулезного санатория «Обсерватория».
2003 — 2012 гг. — главный врач Республиканской клинической больницы № 3.
2012 — 2019 гг. — главный врач Республиканской клинической больницы № 2.
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани».