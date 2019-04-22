Татар-информ

22 апреля 2019, 19:33

Экономика и финансы

Первая стиральная машина с конвейера нового завода Haier в Набережных Челнах сойдет в сентябре

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Экономика и финансы

Первая стиральная машина с конвейера нового завода Haier в Набережных Челнах сойдет в сентябре

Продукция будет ориентирована на местный рынок — планируется достичь 20% рынка России по производству стиральных машин.

(Набережные Челны, 22 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Первая стиральная машина с конвейера нового завода Haier в Набережных Челнах сойдет в сентябре текущего года. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Автограда Эльдар Тимергалиев на церемонии, посвященной выпуску 500-тысячного холодильника Haier.

По словам представителя исполкома, производственный корпус нового завода уже завершен. В него завезли оборудование, на данный момент идет его монтаж. Параллельно осуществляется набор кадров на открывающееся предприятие.

Журналисты поинтересовались, можно ли будет увидеть среди будущих работников завода стиральных машин специалистов компании «Форд-Соллерс», которая объявила о ликвидации предприятия в Челнах и увольнении свыше 800 человек? На что Тимергалиев заметил, что работодатели выстроились в очередь за персоналом закрывающего завода. И работники с «Форд-Соллерс» расходятся, как «горячие пирожки».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инвестиции в строительство завода стиральных машин составят 50 млн долларов. Завод будет производить 500 тысяч единиц техники в год. Продукция будет ориентирована на местный рынок — планируется достичь 20% рынка России по производству стиральных машин.

 

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