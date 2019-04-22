Минземимущество РТ: Средний показатель обеспеченности семей земельными участками достиг 67%

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане средний показатель обеспеченности многодетных семей земельными участками достиг 67%. Об этом заявил сегодня на 47-м заседании Госсовета РТ министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев.

В республике земельные участки многодетным семьям начали предоставлять в 2011 году, напомнил докладчик. «За эти годы более 33 тыс. семей получили в собственность земельные участки, – добавил он. – На первый квартал 2019 года республиканский показатель обеспеченности семей земельными участками выполнен на 67%».

«Однако вынужден констатировать снижение процента обеспеченности участками в некоторых районах республики. Таким образом, необходимо усилить работу по предоставлению участков многодетным семьям в определенных районах», – продолжил министр.

Хамаев отметил, что показатель по предоставлению земель в разрезе от 50 до 80% выполнили девять районов, за исключением Казани, где обеспеченность менее 80%; показатель от 80 до 90% – в восьми районах. При этом в 26 районах эта цифра превысила 90%.

«В Казани и Набережных Челнах общий дефицит участков составляет более 9 тыс., – сказал докладчик. – На уровне республики существует необходимость проработать вопрос альтернативных мер поддержки многодетных семей вместо предоставления земельных участков, как это сделано в некоторых субъектах РФ».

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что закон изначально был призван способствовать обеспечению многодетных семей жильем, но эта задача не была доведена до логического конца. «Землю выделили, а у многодетных семей нет ни залоговой недвижимости, ни возможности взять кредиты, ни доходов для того, чтобы построить дом. Федеральный центр разрешил эти земли продавать или дарить. Но это не сработало на конечную цель», – заметил он.

По мнению главы парламента, Правительству республики необходимо инициировать продолжение реализации этой программы на условиях софинансирования из федерального бюджета. «Не думаю, что субъект один сможет довести эту задачу до логического завершения. Надо подумать, какие еще меры принять, чтобы достигнуть цели, которая была поставлена. Все упирается в недостаток финансирования. И даже, получив деньги за участок, продав его, многодетные семьи все равно остаются жить в очень стесненных условиях, и эта проблема существует», – резюмировал он.

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