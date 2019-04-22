Минсвязи предупредило о временном отключении телепрограмм в нескольких районах Татарстана

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). С 23 по 25 апреля в ряде районов Татарстана возможно отключение программ аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

Отключение связано с плановыми ремонтными работами на объектах филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

Так, 23 апреля с 9:00 до 15:00 возможно отключение в Новошемшинске, населенных пунктах Барсуково Актанышского муниципального района, Старое Шаймурзино Дрожжановского муниципального района, Ципья Балтасинского муниципального района.

24 апреля — в н.п. Старое Тлякеево Актанышского муниципального района и Чувашская Бездна Дрожжановского муниципального района. Кроме того, из-за ремонтных работ на радиотелепередающей станции в Троицком лесу отключение затронет отдельные жилые массивы Казани.

25 апреля — в Актаныше, н.п. Ленино Новошемшинского муниципального района и Большие Меми Верхнеуслонского муниципального района.

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