Татар-информ

22 апреля 2019, 18:22

Официальная хроника

Минниханов провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по развитию рынка жилья

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Официальная хроника

Минниханов провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по развитию рынка жилья

Фото: tatarstan.ru

Основной темой повестки стало ценообразование на стройматериалы, используемые при реализации нацпроектов.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание рабочей группы Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». В работе принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, сообщает пресс-служба Президента РТ.

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Ключевой темой повестки дня стало ценообразование на стройматериалы, используемые при реализации национальных проектов и комплексного плана по модернизации инфраструктуры.

«Открывая заседание, Рустам Минниханов отметил, что от механизмов формирования цен напрямую зависит эффективная реализация нацпроектов. Он напомнил, что данная тема уже обсуждалась 12 апреля текущего года на совещании у Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева», – отметили в пресс-службе.

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Президент Татарстана подчеркнул, что строительная отрасль должна быть рентабельной, но в то же время необходимо законодательно закрепить правила ценообразования в отрасли.

В рамках заседания были затронуты вопросы регулирования цен на стройматериалы, обеспечение конкурентной среды на рынке строительных ресурсов и другие актуальные вопросы.

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