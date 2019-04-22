Госстройнадзор РТ объявил конкурс рисунков, посвященных Дню Победы

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Инспекция государственного строительного надзора РТ объявляет конкурс детских рисунков, посвященных 9 мая — Дню Победы, сообщает пресс-служба ведомства.

«К участию в мероприятии приглашаются дети сотрудников Инспекции», — говорится в сообщении.

Участниками конкурса могут быть школьники от 7 до 17 лет, а также дошкольники. К работам необходимо приложить анкету, в которой сообщаются личные данные: Ф.И.О., возраст, школа, участие и победы в других конкурсах, награды, увлечения.

Материалы необходимо принести в Инспекцию ГСН РТ по адресу: 420111, Казань, Б.Красная, 15/9.

Телефон для справок: 237-68-12.

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