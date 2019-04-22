Исполком Автограда анонсировал начало строительства смарт-завода в индустриальном парке Haier

(Набережные Челны, 22 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Эльдар Тимергалиев анонсировал запуск проекта по строительству «умного завода» в индустриальном парке Haier.

По его словам, на Петербургском международном деловом форуме в присутствии министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, Президента Татарстана Рустама Минниханова, мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева будет подписано соглашение о возведении смарт-завода на территории индустриального парка Haier в Автограде.

Он отметил, что «умный завод» представляет собой не только полностью автоматизированное, но и гибкое производство, которое в кратчайшие сроки может быть перепрограммировано на выпуск нового продукта. Сегодня это кухонное обрудование и телевизоры, а завтра совершено другая электроника.

«Вокруг этого завода будут формироваться специальные современные платформы, которые являются сегодня государственным стандартом в КНР. Подобные проекты уже реализованы сегодня в США, Индии и других странах. Теперь очередь дошла до России», — сообщил Тимергалиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что под строительство индустриального парка Haier было представлено 125 гектаров земли. Инвестиции в проект составят 1 млрд долларов. В промпарке планируется создать более 5 тыс. рабочих мест.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.