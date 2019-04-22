У должника из Казани арестовали iPhone за 20 неоплаченных штрафов

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). У 25-летнего должника из Казани арестовали iPhone за 20 неоплаченных штрафов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«25-летний житель Казани не выплачивал штрафы ГИБДД и за парковку, в результате чего в отношении должника возбуждено 20 исполнительных производств о взыскании задолженности. В общей сложности мужчина задолжал свыше 50 тыс. рублей», – рассказала агентству Лилия Халимова.

Судебные приставы установили местонахождение мужчины и арестовали его дорогостоящий смартфон. Если долг не будет погашен, то iPhone будет реализован, а деньги пойдут на погашение задолженности.



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