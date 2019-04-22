Ак Барс Банк стал победителем конкурса «Благотворитель года 2018»

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в Казанском Кремле Ак Барс Банк получил награду в номинации «Крупные и средние предприятия, организации» республиканского конкурса «Благотворитель года 2018». Почетную награду за участие банка в масштабной благотворительной деятельности получил Председатель Правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев.

Конкурс проводится в республике с 2007 года и нацелен на социальную поддержку детей, инвалидов, престарелых граждан, представителей других социально незащищенных категорий населения. В 2017 году Ак Барс Банк также был признан победителем в основной номинации конкурса.

Ак Барс Банк ведет благотворительную деятельность на протяжении всей истории своего развития. Более 15 лет в банке работает Комиссия по спонсорской помощи и благотворительности, которая совместно с Благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» рассматривает вопросы оказания материальной поддержки людям, нуждающимся в помощи: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам войны и труда, пенсионерам. Благотворительные проекты банка носят адресный характер.

Одна из ключевых составляющих политики социальной ответственности Ак Барс Банка — улучшение качества жизни общества. В первую очередь, это означает повышение материального положения нуждающихся, обеспечение необходимой медицинской поддержки, обеспечение условий для ведения здоровой и активной жизни. Каждый год банк подробно описывает свою благотворительную деятельность в Социальном отчете. Ознакомиться с документом можно на сайте банка в разделе «Благотворительность».

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