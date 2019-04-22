Депутат Госдумы от РТ: Страховые компании должны отчитываться публично

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Страховым компаниям следует предоставлять публичные отчеты о финансовой деятельности, об объеме и качестве оказываемой медпомощи. Таким образом россияне смогут более эффективно выбирать страховщиков, заявил депутат Госдумы России от Татарстана Борис Менделевич.

«Это приведет к тому, что страховщики будут заботиться о здоровье пациента, а также будут бороться за каждого клиента. С введением четких критериев эффективности деятельности у россиян будет возможность выбирать страховую компанию, основываясь на конкретных данных», — пояснил Борис Менделевич.

По мнению депутата, в настоящее время в России ответственность за результаты здравоохранения лежит на главврачах, хотя именно страховые фонды должны быть заинтересованы в эффективном использовании своих ресурсов.

«Здесь возникает конфликт, который можно решить путем повышения ответственности страховых компаний. Именно они должны заботиться о своевременной профилактике заболеваний, в их же интересах выявление заболеваний на ранних стадиях, а значит, и предоставление оперативной качественной медпомощи пациенту», — пояснил Борис Менделевич.

Отметим, что согласно действующему законодательству ежегодно у граждан есть право выбора страховой медицинской организации. Всего в Татарстане их 3.

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