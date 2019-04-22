Татар-информ

22 апреля 2019, 18:43

Общество

В Казани пройдут праздничные мероприятия в честь 370-летия пожарной охраны

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Общество

В Казани пройдут праздничные мероприятия в честь 370-летия пожарной охраны

Участие в празднике примет Премьер-министр РТ Алексей Песошин, глава ГУ МЧС РФ по РТ Рафис Хабибуллин, личный состав и ветераны пожарной охраны.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В Казани в субботу, 27 апреля, отметят День пожарной охраны. Участие в празднике, посвященном 370-летию службы, примет Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, личный состав и ветераны пожарной охраны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В рамках праздничных мероприятий, которые начнутся в 10.30 в Парке Победы, состоится церемония присяги молодых сотрудников. Также участники и гости праздника возложат цветы к «Вечному огню», чтобы почтить память погибших на боевом посту пожарных и бойцов Великой Отечественной войны.

В ходе официальной части наградят отличившихся сотрудников, а также вручат технику. С поздравлением к сотрудникам и ветеранам обратится начальник ведомства генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин.

Кроме того, пожарные выявят сильнейших в тушении условного пожара и закреплении спасательных веревок. Для гостей праздника устроят показательные выступления кинологов с поисковыми собаками, водолазов, а также показ возможностей аварийно-спасательной техники и спасательного снаряжения.

Во время мероприятия в Парке Победы будет работать полевая кухня, а также выставка пожарной, спасательной техники и раритетных пожарных автомобилей. Гостей ожидают различные мастер-классы, соревнования, аэрошоу, а также выступление творческих коллективов города и многое другое.
 

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