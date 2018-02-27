В 2019 году в Татарстане отремонтируют на 11 школ больше, чем в прошлом году

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в текущем году будет отремонтировано 39 школ, что на 11 больше, чем в 2018-м. Об этом заявил сегодня на 47-м заседании Госсовета РТ Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Приоритетной задачей остается развитие сферы образования, почти 32% всех расходов консолидированного бюджета республики в 2018 году пришлось на это направление, рассказал глава татарстанского Правительства. «В рамках программы капремонта в 2018 году отремонтировано 28 школ. В этом году планируется отремонтировать 39 школ, в 115 запланирован ремонт функциональных зон», – подчеркнул он.

По словам Песошина, в прошедшем году построено и введено в эксплуатацию 10 школ на 5,5 тыс. мест. В настоящее время строятся еще 9 школ на более чем 8 тыс. мест.

Кроме того, в 2018 году построено 7 детских садов на 785 мест, а в этом году открылись еще 2 детсада. «Продолжается строительство 28 объектов, из них 27 в рамках нацпроекта “Демография”. Это позволит дополнительно создать более 6 тыс. мест, в том числе 3 тыс. 130 ясельных», – добавил Премьер-министр РТ.

В Татарстане к 2022 году поставлена задача обеспечить всех нуждающихся детей местами в дошкольных образовательных организациях.

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