В Международном аэропорту «Казань» оштрафовали москвича, который курил в туалете самолета

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В Международном аэропорту «Казань» оштрафовали пассажира рейса Москва – Казань, который курил в туалете самолета. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ПФО.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Казань Казанского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на борту самолета требуется присутствие полицейских. Прибывшим на место стражам порядка представители экипажа пояснили, что один из пассажиров во время полета курил в туалете», – уточнили в пресс-службе управления.

35-летнего москвича доставили в отдел полиции, где в его отношении был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Теперь курильщику грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.