Резидентом челнинской ТОСЭР собирается стать компания по производству медоборудования из Уфы

(Набережные Челны, 22 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). ТОСЭР Набережных Челнов готов принять в качестве резидента уфимскую компанию «Аполлон», которая планирует реализовать на челнинской площадке инвестиционный проект по производству медицинского оборудования. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», сообщил заместитель руководителя исполкома Автограда Эльдар Тимергалиев.

Соглашение было подписано во время Делового форума «Татарстан-Башкортостан». По словам Тимергалиева, компания намерена обосноваться в челнинской ТОСЭР до конца 2019 года. Высока вероятность того, что в реализации проекта будут задействованы мощности китайской корпорации «Хайер».

«На низком старте находятся еще пять компаний, которые демонстрируют высокую степень готовности для вхождения в ТОСЭР. Но информацию об этих потенциальных резидентах мы пока не раскрываем. Посколько конкуренция между ТОСЭРами сейчас весьма велика. Не только в Татарстане работает пять ТОСЭР, но и столько же создано, например, в соседнем Башкортостане. Борьба за резидентов идет нешуточная», — объяснил отсутствие подробностей представитель челнинского исполкома.

На данный момент в ТОСЭР Набережных Челнов насчитывается 45 резидентов, которые создали 3,2 тысячи рабочих мест.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.