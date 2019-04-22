Минтранс России отследит пассажирские автобусы через систему «Платон»

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Минтранс РФ планирует в экспериментальном режиме подключить автобусы к системе взимания платы «Платон» и таким образом проконтролировать автобусы на межрегиональных маршрутах. Информация об этом размещена на портале проектов правовых актов.

Речь идет о добровольном эксперименте на безвозмездных началах, который пройдет в четырех субъектах РФ: Приволжском, Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах.

Подключение автобусов к «Платону» поможет бороться с «серыми» перевозчиками, рассказал ИА «Татар-информ» заместитель начальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Радик Рамазанов.

«Это делается для установления четкого контроля за пассажирскими перевозками. В сфере пассажирских перевозок ситуация очень далека от идеальной. Когда заработает данная система, будет поставлен серьезный барьер для серого рынка регулярных перевозок», — рассказал Рамазанов.

Эксперимент планируется провести до 15 октября 2019 года.

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Движение транспортных средств отслеживается с помощью маршрутной карты или бортового устройства.

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