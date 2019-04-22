Казанские медики: Аллергия — это всегда наследственное заболевание

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Предрасположенность к аллергии всегда передается по наследству, заболевание не может появиться внезапно из ниоткуда.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заведующая отделением аллергологии ДРКБ Гульнара Зайнетдинова.

«По наследству передается предрасположенность к аллергии. Обычно нас все-таки посещают пациенты семьями. Родители передают предрасположенность к аллергии своим детям. Это давно доказанный факт, что аллергия появляется при генетической предрасположенности», – объяснила специалист.

По словам Зайнетдиновой, при том, что аллергия передается по наследству, сами аллергены у членов семьи могут быть разными.

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