Татар-информ

22 апреля 2019, 21:18

Общество

Сквер Габдуллы Тукая в Елабуге облагородят ко дню рождения татарского поэта

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Общество

Сквер Габдуллы Тукая в Елабуге облагородят ко дню рождения татарского поэта

Ремонт планируется завершить до 26 апреля, летом работы по благоустройству парка продолжатся.

(Елабуга, 22 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В сквере Габдуллы Тукая в Елабуге  начались ремонтные работы. Работы по облагораживанию территории ведут работники Управления благоустройства и озеленения города. 

Рабочие укладывают недостающую плитку, меняют устаревшую брусчатку и бордюры, штукатурят стены прилегающего к памятнику амфитеатра. Подобные работы на территории проводятся впервые со дня открытия памятника. 

«Сквер Габдуллы Тукая в городе появился в 2014 году, но за это время вандалы успели подпортить облик сквера», – отметили в Управлении благоустройства и озеленения.

Ремонтные работы планируется завершить до дня рождения великого татарского поэта, который отмечается 26 апреля. В этот день в городе пройдут традиционные Тукаевские чтения. Летом работы по благоустройству сквера продолжатся. 

На днях стало известно, что ТОС «Халкым», который обслуживает этот микрорайон,  выиграло республиканский грант, и часть средств планирует потратить на озеленение сквера.  

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