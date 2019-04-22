Сквер Габдуллы Тукая в Елабуге облагородят ко дню рождения татарского поэта

(Елабуга, 22 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В сквере Габдуллы Тукая в Елабуге начались ремонтные работы. Работы по облагораживанию территории ведут работники Управления благоустройства и озеленения города.

Рабочие укладывают недостающую плитку, меняют устаревшую брусчатку и бордюры, штукатурят стены прилегающего к памятнику амфитеатра. Подобные работы на территории проводятся впервые со дня открытия памятника.

«Сквер Габдуллы Тукая в городе появился в 2014 году, но за это время вандалы успели подпортить облик сквера», – отметили в Управлении благоустройства и озеленения.

Ремонтные работы планируется завершить до дня рождения великого татарского поэта, который отмечается 26 апреля. В этот день в городе пройдут традиционные Тукаевские чтения. Летом работы по благоустройству сквера продолжатся.

На днях стало известно, что ТОС «Халкым», который обслуживает этот микрорайон, выиграло республиканский грант, и часть средств планирует потратить на озеленение сквера.

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