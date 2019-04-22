В преддверии Рамадана в мухтасибате Кировского и Московского района Казани прошла спартакиада

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). 21 апреля в мухтасибате Кировского и Московского районов города Казани состоялась спартакиада «Салям Рамадан», сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«Прихожане и сотрудники мечетей, которые входят в этот мухтасибат, соревновались в различных состязаниях на спортивной площадке на территории мечети „Ярдэм“», — говорится в сообщении.

В программе соревнований было заявлено 6 видов спорта: дартс, прыжки в длину с места, перетягивание палки, подтягивание на перекладине, перетягивание каната, эстафета.

По результатам соревнований абсолютным победителем стала команда мечети «Ярдэм», второе и третье места заняли мечети «Жомга» и «Маулид».

Команды были отмечены ценными подарками, а каждый участник соревнований получил поощрительный приз.

Спартакиада проходит в преддверии Рамадана и помогает подготовиться священному месяцу не только духовно, но и стать физически здоровым и трудиться во благо уммы.

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