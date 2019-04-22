Минсельхоз предлагает расширить полномочия регионов в сфере племенного животноводства

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства России внесло в Правительство страны законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О племенном животноводстве" в части совершенствования государственного управления в области племенного животноводства». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации министерства, поправки в закон, которые оно предлагает, нацелены на совершенствование государственного управления в племенном животноводстве.

В частности, речь идет о четком разграничении полномочий между федеральными и региональными органами исполнительной власти в указанной сфере. Например, предлагается отнести к основным направлениям деятельности органов власти субъектов Федерации, осуществляющих государственное управление в области племенного животноводства, экспертизу племенной продукции и выдачу племенных свидетельств. По действующему законодательству за регионами эти полномочия не закреплены, и это обстоятельство «существенно осложняет племенную работу», отмечается на сайте Минсельхоза РФ.

Как считают авторы документа, внесение изменений в действующий закон позволит, помимо всего прочего, снять излишние административные барьеры в данной сфере. В частности, Минсельхоз предлагает отменить процедуру подачи заявок и выдачи разрешений на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и трансплантации эмбрионов, сообщает пресс-служба ведомства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.