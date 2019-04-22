На разработку и выпуск детского журнала по экологии из бюджета РТ выделили 1 млн рублей

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Разработка и выпуск детских журналов по изучению окружающей среды обойдется бюджету РТ в 1 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«Издание будет использоваться в процессе познавательной деятельности воспитанников старших групп детских садов и учащихся начальной школы», — говорится в документах.

Кроме этого, журнал предназначен для расширения кругозора детей и формирования у них чувства ответственности за окружающую среду.

Заказчиком изданий выступило Минэкологии РТ.

Согласно документации, исполнителю необходимо разработать пять разных выпусков по 5 тыс. экземпляров, в каждом из которых будут присутствовать интерактивные элементы.

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