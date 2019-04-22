Елабужским школьникам рассказали, как успешно сдать ЕГЭ

(Елабуга, 22 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге дали старт традиционной всероссийской акции «100 баллов для победы». В ее рамках выпускникам рассказывают как успешно сдать ЕГЭ. Одна из первых таких встреч сегодня прошла в школе № 6, где собрались свыше 70 отличников города.

Как отмечают в управлении образования, мероприятие призвано снять напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить выпускников на успех. Акция проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В этом году она проходит уже в пятый раз.

Поддержать учеников и дать им ценные советы пришли выпускники прошлых лет, которые сами успешно сдали экзамены, преподаватели, а также заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова. В основном школьников сегодня волновали вопросы о том, как справиться со стрессовой ситуацией и не растеряться во время ЕГЭ.

Выпускники прошлых лет вручили ребятам гелевые ручки-талисманы, которые должны принести удачу во время экзаменов, участники также прошли психологический тренинг. Отметим, в этом году ЕГЭ в городе и районе сдает 361 человек. Первый основной экзамен у выпускников пройдет 27 мая. В этот день учащиеся будут сдавать географию или литературу.

За последние 7 лет в Елабуге ЕГЭ на 100 баллов сдали 32 ученика, из них 19 – по русскому языку.

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