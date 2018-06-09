Власти Иннополиса будут регистрировать браки и рождение детей

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Власти города Иннополис получили полномочия на регистрацию актов гражданского состояния. При этом такого права лишилось 21 сельское поселение. Соответствующий законопроект приняли сегодня сразу в трех чтениях депутаты Госсовета РТ на 47-м заседании республиканского парламента.

«Принимая во внимание пожелание жителей города Иннополис, предлагается наделить его полномочиями на регистрацию актов гражданского состояния», – сказала начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

Она заметила, что в Иннополисе Верхнеуслонского района ежедневно находятся более 4,1 тыс. человек, в том числе 2,8 тыс. проживают постоянно, 551 из них – студенты. По месту жительства зарегистрированы 143 гражданина, по месту проживания – 790. В городе проживают 728 детей, из них 123 – в возрасте до двух лет. В Иннополисе заселены 19 многоквартирных домов, в текущем году планируется сдача еще трех домов на 366 квартир.

«В стремительно развивающемся городе регистрация записи актов гражданского состояния является востребованной услугой для жителей. В 2016 году было зарегистрировано три брака и одно рождение, в 2017-м – семь браков и пять рождений, в 2018-м – четыре брака и три рождения. Но все они были зарегистрированы в Верхнеуслонском районе», – подчеркнула Нигматуллина.

Докладчик добавила, что в Татарстане по итогам 2017-2018 годов 21 сельское поселение (из 62 городских и сельских поселений) не осуществляло регистрирующих действий. По ее словам, практически все акты гражданского состояния регистрировались в отделах ЗАГС соответствующих муниципальных районов.

«Поэтому полномочия данных сельских поселений в части регистрации актов гражданского состояния предлагается передать в ведение соответствующих органов ЗАГС муниципальных районов, – отметила докладчик. – Получив медицинское свидетельство о смерти, которое в большинстве случаев выдается центральными районными больницами, люди предпочитают сразу зарегистрировать соответствующий акт в районном отделе ЗАГС. Свидетельство о рождении стараются выдавать непосредственно в роддомах и перинатальных центрах».

На заседании парламентарии рассмотрели и одобрили законопроект, которым вносятся изменения в Закон РТ «О наделении органов местного самоуправления в РТ полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния».

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