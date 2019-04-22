Исполком Казани окажет помощь в похоронах погибшей в пожаре семьи

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Исполком Казани совместно с МУП «Ритуал» окажут безвозмездную помощь в организации похорон погибшей в пожаре семьи. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«Будут предоставлены катафалки, ритуальные принадлежности для погребения, проведены рытье могил и захоронения», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Семейная пара с тремя детьми будут похоронены на мусульманском кладбище на Мамадышском тракте. Погибшую бабушку родственники решили похоронить в Рыбно-Слободском районе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня ночью в частном доме в Авиастроительном районе Казани вспыхнул пожар. В результате происшествия погибли шесть человек – пожилая хозяйка дома, ее 31-летняя дочь с супругом и трое их маленьких детей (мальчики 11 и 9 лет и девятимесячная девочка).

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