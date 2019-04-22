«Добрые дела никогда не остаются незамеченными»: в Казани наградили «Благотворителей года»

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин наградил победителей республиканского конкурса «Благотворитель года-2018», итоги которого подвели сегодня в Казанском Кремле. Победителями стали 80 благотворителей.

«Благотворительность сегодня — это мощный ресурс формирования и совершенствования механизмов взаимодействия всех секторов и слоев общества. Добрые дела и благородные поступки никогда не остаются незамеченными, одним из свидетельств чего является наше ежегодное торжественное мероприятие», — подчеркнул Песошин.

По его словам, за 12 лет в данном конкурсе приняли участие свыше 2 тыс. представителей бизнеса, благотворительных фондов, некоммерческих организаций, средств массовой информации и физических лиц. Общая сумма собранных благотворительных средств достигла 38 млрд рублей.

Конкурс проходил по семи категориям: крупные и средние предприятия, организации, предприятия малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, физические лица, благотворительные фонды и средства массовой информации.

«Важным индикатором зрелости нашего общества является все возрастающее число жителей нашей республики, которые занимаются благотворительностью, вкладывают свое время и средства в решение социально значимых проблем и помощь нуждающимся», — отметил Премьер-министр РТ.

Так, среди крупных и средних предприятий отличились ПАО «КАМАЗ», ООО «Газпром трансгаз Казань», АО «Татэнерго», ОАО «ТАИФ», ПАО «Татнефть» и другие.

Конкурс «Благотворитель года» проводится ежегодно с 2007 года в рамках деятельности Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности. В нем участвуют юридические лица и отдельные граждане, которые оказывают благотворительную помощь жителям и организациям Татарстана.

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