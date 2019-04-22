В Челнах на 1 мая утроят шествие с участием 20 тыс. человек, музыкального оркестра и «КАМАЗов»

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). На проспекте Мира в Автограде в День весны и труда состоится демонстрация, которая обещает быть особенно зрелищной и масштабной, пишут «Челнинские известия».



В год полувекового юбилея с начала строительства «КАМАЗа» в праздничном шествии примут участие более 20 тысяч человек, 10 тысяч из которых – это работники градообразующего предприятия города.



Сбор и построение участников в колонны состоится около остановки «Парк Победы». Здесь на импровизированной трибуне всех горожан с Первомаем поздравят мэр города Наиль Магдеев, председатель Совета Федерации профсоюзов города Александр Васильев.



В составе праздничных колонн будут шествовать ударники труда, первопроходцы «КАМАЗа», представители исполнительного комитета, профсоюзных организаций города, руководство и сотрудники «КАМАЗа», студенты и ветераны. Они пройдут по проспекту Мира до площади «Азатлык».



Впереди колонны будет двигаться музыкальный оркестр, а также первый грузовик «КАМАЗ-5320», гоночные автомобили «КАМАЗ-мастер» и новый «КАМАЗ 54901».



На площади «Азатлык» состоится праздничный концерт, для детей будут работать аттракционы. В первую половину дня – с пяти утра до полудня – ограничат движение транспорта по проспекту Мира – от проспекта Автозаводский до улицы Беляева.



В этот же день по проспекту Мира с оркестром пройдут «Коммунисты России». Они также начнут шествие от парка Победы, где сначала состоится митинг.

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